Josep Borrell: Szerbia és Koszovó megegyeztek a háborúban eltűnt személyek felkutatásának ügyében

Aleksandar Vucic szerb államfő és Albin Kurti koszovói miniszterelnök Brüsszelben egyezségre jutott a koszovói háború során eltűnt személyek felkutatásának kérdésében – jelentette be Josep Borrell az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedd este, miután a két állam vezetője uniós közvetítéssel Brüsszelben tanácskozott az országaik közötti kapcsolat rendezése érdekében.

Borrell elmondta: a Belgrád-Pristina párbeszéd során mindig is elsőbbséget élvezett a konfliktus során eltűnt személyek maradványainak felkutatása és azonosítása. Az 1998. január 1. és 2000. december 31. között eltűntként nyilvántartott 6065 személy közül 1621 fő sorsa még mindig ismeretlen.

„Szerbia és Koszovó kötelezettséget vállalt, hogy megoldják a kérdést annak érdekében, hogy véget vessenek a hozzátartozók szenvedéseinek, elősegítve a tartós megbékélést. Elismerték, hogy további közös erőfeszítésekre van szükség az érintett családok helyzetének javítására” – hangsúlyozta. A megállapodás részleteit a felek a következő találkozón egyeztetik.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád továbbra is saját tartományának tartja a többségében albánok lakta déli területet. A két fél között 2013-ban kezdődtek meg a kapcsolat normalizálását célzó tárgyalások, de 2018-ban meg is szakadtak, mert Koszovó 100 százalékos vámot vezetett be a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező árukra. Az intézkedést később visszavonták. A kapcsolat rendezése mindkét fél számára azért is fontos, mert csak így tudják folytatni a megkezdett uniós integrációt.

