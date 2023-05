Iskolai lövöldözés Belgrádban: egészen megdöbbentő, ami a helyszínen tapasztalható, az elkövető diáknak halállistája volt, és egy hónapja tervezte a támadást

Egy hetedikes tanuló szerdán lelőtte nyolc diáktársát és az iskolája biztonsági őrét, valamint további hat diákot és egy tanárt megsebesített Belgrádban.

A fiú legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három feltöltött tárat is vitt.

Találtak nála egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket le akart lőni, illetve egy tervet, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt.

A helyszínről Tóth Dianna, a közmédia tudósítója jelentkezett, míg a tragédia biztonsági vonatkozásairól Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt.

Aggódó hozzátartozók a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskola közelében (Fotó: MTI/AP/Milos Miskov)

Tóth Dianna, a közmédia tudósítója elmondta, hogy reggel nyolc óra után egy hetedikes, 14 éves fiú tüzet nyitott diáktársaira és a tanárokra.

„Egészen megdöbbentő, ami itt a helyszínen tapasztalható, néma csend van, mindenki szótlanul és értetlenül áll a történtek előtt” – mondta a tudósító.

„Néhány perccel ezelőtt közölték a sajnálatos hírt egy párral, hogy az ő gyermekük is az áldozatok között van,

itt mindenki mély megrendüléssel és döbbenettel áll az események előtt” – tette hozzá.

A gyanúsítottat kísérik rendőrök a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolánál (Fotó: MTI/AP)

Tóth Dianna elmondta, hogy délután a főváros egész területén szünetel a tanítás, ezt korábban az oktatásügyi miniszter közölte.

„Egy általános vagy középiskolában itt, Európában nem arra készülnek fel, hogy éles lőfegyverekkel jönnek be a diákok” – erről Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt.

Horváth József elmondta, hogy ilyen esetekben az indíték meghatározása a legnehezebb. „Itt talán személyes indíték lehetséges, ami egy kiskamaszt, egy fiatalembert adott esetben ilyenre motiválhatja” – mondta a biztonságpolitikai tanácsadó. „Ha nem tudja a konfliktusait feloldani, akkor ebben a világban, ahol a fegyvereknek is van súlya, jelentősége, a fiatalok is azzal szembesülnek, hogy fegyverrel tudják a konfliktusaikat adott esetben megoldani, és nem békés úton” – magyarázta.

A rendőrök elfogták a lövöldözőt, egyelőre nem tudni, milyen büntetésre számíthat.

Rendőrök lezárják a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolához vezető utcát (Fotó: MTI/AP/Darko Vojinovic)

„Az alapvető kérdés az az lesz, hogy tekintettel arra, hogy a hírek szerint egy fiatalkorúról van szó, hogy

milyen pszichiátriai, illetve pszichológiai szakvéleményt adnak róla, hogy beszámíthatónak tekinthető-e, illetve a kora alapján egyáltalán büntethető-e”

– mondta Horváth József. Hozzátette, hogy a szakvélemény után több lehetőség is van, az elkövető kerülhet fiatalkorúak börtönébe, vagy amennyiben úgy ítélik meg, hogy semmilyen mértékben sem büntethető, akkor adott esetben egy olyan nevelőintézetbe kerülhet, ahol figyelemmel kísérik a személyiségfejlődését, és meggyőződhetnek arról, hogy ez egy egyszeri eset volt, vagy pedig tartósan ki kell vonni a társadalomból.

Háromnapos gyászt hirdetett a szerb kormány

Egy belgrádi kórház sürgősségi osztályának bejárata előtt sír egy férfi, miután egy hetedikes tanuló lövöldözött a szerb főváros Vladislav Ribnikar általános iskolájában (Fotó: MTI/AP/Milos Miskov)

Veselin Milic belgrádi rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint a 14 éves fiú nem sokkal a tanítás kezdete után lőtt rá édesapja pisztolyával a diákokra, a tanárokra és az iskola biztonsági személyzetére. A fiatalkorú fiút a rendőrök elfogták. A tájékoztatás szerint a fiú legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három feltöltött tárat is vitt.

A fiúnál találtak egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket le akart lőni, illetve egy tervet, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt.

Az is kiderült a nyomozás során, hogy a fiú azért a szerdai napot választotta a bűncselekmény elkövetésére, mert osztályának aznap az első órája történelem volt, és a történelemórák tanterme esik a legközelebb az iskola bejáratához. A rendőrfőkapitány szerint ilyen iskolai tömegmészárlás Szerbiában még nem történt.

A fiú apját is őrizetbe vették, a férfi a rendőrségnek azt nyilatkozta, van több fegyvere is, van fegyvertartási engedélye, és kombinációs zárral rendelkező széfben tartja őket. Arról nem tudott, hogy a fia is ismeri a kombinációt.

A rendőrség tudomása szerint a fiatalkorú elkövető és édesapja gyakran járt lőterekre gyakorolni.

A gyanúsítottat kísérik rendőrök (Fotó: MTI/AP)

Az iskola diákjai és szüleik a szerbiai televízióknak azt nyilatkozták, az elkövető eminens tanuló volt, nem volt zaklatás áldozata, és korábban nem mutatta bármilyen pszichológiai rendellenesség jelét. Ez utóbbit a belgrádi rendőrfőkapitány is megerősítette.

A kórházi tájékoztatás szerint a sebesülteket ellátták, egyikük még életveszélyes állapotban van.

Branko Ruzic oktatási miniszter rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte, hogy a szerb kormány péntektől vasárnapig háromnapos gyászt hirdet, a szerda délutáni órákat pedig nem tartják meg egyetlen iskolában sem. A tárcavezető szerint az ilyen támadásokért nagyrészt a filmek, a számítógépes játékok és az úgynevezett nyugati értékek terjedése tehető felelőssé. Mint mondta, fordulatra lesz szükség a szerbiai oktatási rendszerben, hogy az ilyen esetek ne váljanak általánossá Szerbiában.

Az oktatási dolgozókat tömörítő egyik szerbiai szakszervezet teljes munkabeszüntetést jelentett be a következő napokra. A szakszervezet tagjai közölték: a tanárok nincsenek biztonságban, ezt a szerdai eset is bebizonyította, és hiába követelték eddig többször is, hogy az iskolák bejáratánál legyen komolyabb a biztonsági ellenőrzés, eddig ebben az ügyben semmilyen előrelépés nem történt.

A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. Iskolai lövöldözések viszont nagyon ritkán fordulnak elő az országban.

Kiemelt kép: Hozzátartozók a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolához vezető utcán, miután egy hetedikes tanuló lövöldözött az intézményben 2023. május 3-án (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)