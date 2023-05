Egy szálloda tetejéről zuhant a halálba a 27 éves nő

Meghalt egy 27 éves nő, miután kedden este lezuhant a Times Square egyik szállodájának tetejéről – írja a The New York Post.

A nő holttestét a 47. utcában lévő OYO Times Square szálloda alatti kétemeletes állványzaton találták meg. Az áldozatot este fél 11 körül a helyszínen halottnak nyilvánították – közölte a New York-i rendőrség.

27-year-old woman plunges to her death from roof of NYC hotel https://t.co/8XMS65q9wO pic.twitter.com/1IXChcmmLW

— New York Post (@nypost) May 3, 2023