Azt hitte, beszorult a liftbe, amikor megpróbált kiszabadulni, tragédia történt

Meghalt egy 38 éves nő, miután kinyitotta a repülőtéri lift ajtaját és bezuhant a liftaknába az indonéziai Medanban.

A hírek szerint a nő a második emeletre tartott, amikor a felvonó hirtelen megállt, ő pedig zavarba jött, mert a vele szemben lévő ajtó nem nyílt ki.

A felvonó biztonsági kamerájának felvételén látható, hogy a nő nem fordult meg, ezért nem láthatta, hogy a háta mögötti ajtó kinyílt, így azt hitte, csapdába esett.

Kétségbeesetten nyomogatni kezdte a vészgombokat, miközben megpróbálta felfeszíteni a bezárt ajtót. Másodpercekkel később sikerült kinyitnia, majd kilépett és egyenesen a liftaknába zuhant.

