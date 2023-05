Újabb gyanús léggömböt észleltek az USA légterében, a Pentagon friss információkat közölt

„Az amerikai légtér megfigyelésére újonnan meghatározott paramétereket alkalmazva a védelmi minisztérium és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) április 28-án Hawaii partjainál egy pilóta nélküli léggömböt észlelt és figyelt meg, amely körülbelül 36 ezer láb magasságban lebegett” – idézi John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivőjének közleményét a Daily Wire.

– áll a közleményben, melyben hozzáteszik, az eszköz nem haladt át védelmi szempontból kritikus infrastruktúra vagy más, „az Egyesült Államok kormánya számára érzékeny helyszín felett”, és nem jelentett „katonai vagy fizikai fenyegetést a földön tartózkodó emberekre”.

A védelmi minisztérium azt is megállapította, hogy a léggömb a polgári repülőjáratokra sem volt veszélyes.

„Ezen információk tudatában a védelmi miniszter egyetértett katonai parancsnokai ajánlásával, miszerint a léggömb ellen nem kellett intézkedéseket tenni” – zárul a nyilatkozat, melyben leírják, hogy az eszköz most már Hawaii légterén és felségvizein kívül van. Az NBC News beszámolója szerint a tisztviselők úgy vélik, hogy jelenleg Mexikó felé tart.

Nem véletlenül született hamar hivatalos közlemény a Pentagontól. Az év elején az amerikai légtérben feltűnő kínai léggömböktől volt hangos a nemzetközi sajtó.

Chinese spy balloon size of three buses with a tech bay spotted flying over the U.S.

The spy ballon was first spotted on Feb. 1 over Montana, Malmstrom Air Force Base, one of three bases in the U.S. with Minuteman III intercontinental ballistic missiles (ICBMs). pic.twitter.com/Dmyh07VEuU

— Clash Report (@clashreport) February 3, 2023