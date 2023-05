Sok rendőr megsérült, százakat őrizetbe vettek a nyugdíjreform elleni tiltakozásokon Franciaországban

Párizsban 25 rendőr sérült meg, egyikőjük Molotov-koktél miatt súlyos sérüléseket szenvedett az arcán és a kezein, a fővárosban 111 tiltakozót vettek őrizetbe – jelentette ki a BFM hírtelevíziónak adott interjújában Gérald Darmanin.

A tárcavezető a Párizsban történt erőszakcselekményekért a tüntetésen felbukkant, becslése szerint mintegy kétezer „szélsőbaloldali radikálist” tette felelőssé, aláhúzva: súlyos büntetésre számíthatnak azok, akik rendőrökre támadtak vagy köztulajdont rongáltak meg.

Elmondta, hogy hivatalos adatok szerint körülbelül 800 ezren vonultak utcára országszerte, és egyelőre nem tudni, vannak-e sérültek a tiltakozók között.

It’s Mayday 2023 and cops are being set on fire in #Paris pic.twitter.com/wY6c11eKsc

— Ill Will (@illwilleditions) May 1, 2023