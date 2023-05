Orosz hatóság: Hárman meghaltak ukrán támadásban Zaporizzsja megyében

Három ember meghalt, további tizenhat pedig különböző fokú sebesüléseket szenvedett, amikor az ukrán hadsereg hétfőn a Zaporizzsja megyei Mihajlivka falut lőtte – közölte a sajtóval kedden a Mihajlivkai járás Moszkva által kinevezett közigazgatása.

Az ukrán erők több ízben is tüzet nyitottak a falura. Vlagyimir Rogov, a Mi Oroszországgal Vagyunk mozgalom elnöke a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: az ukrán csapatok taktikája az, hogy több csapást is mérnek a Zaporizzsja megyei békés lakosok ellen, mert így akarják akadályozni a helyszínen dolgozó orvosokat és mentőket. Ez történt szerinte Mihajlivkában és Tokmakban is.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz magánhadsereg alapítója Telegram-csatornáján azt írta, hogy

tüzérségi alakulataik kedden megsemmisítették az ukrán hadsereg területvédelmi erőinek parancsnokát, Ihor Tancjurt szállító, Bahmutba tartó páncélozott járművet.

Denisz Zelinszkij, az ukrán területvédelmi erők parancsnokságának szóvivője ukrán médiumokkal közölte: „Hivatalosan cáfoljuk ezt az állítást”.

Kapcsolódó tartalom

Előzőleg Jevgenyij Prigozsin egy videointerjúban elmondta, hogy az ukrán hadsereg kész az ellentámadásra, amely meggyőződése szerint május 15-ig elkezdődik.

A kiemelt kép illusztráció.