Mintegy 50 autó rohant egymásba az autópályán homokvihar miatt, többen meghaltak

Az állami rendőrség vezetőjének beszámolója szerint legkevesebb 40-60 személyautó szaladt egymásba. A tömegbalesetben két kisteherautó kigyulladt az állam fővárosa, Springfield közelében.

Multiple fatalities have been reported after a dust storm caused at least 40 to 60 cars to crash along a major highway in Central Illinois on Monday, officials said. The crashes along I-55 led to the interstate closing in Sangamon and Montgomery counties. pic.twitter.com/qeJG3aRWCh

— Sajjad (@Sajjad57678616) May 1, 2023