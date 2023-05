Lezuhant egy kisrepülőgép, az utasai meghaltak

A Beechcraft A36 típusú repülőgép Big Bear City repülőtere mellett zuhant le kora délután a szövetségi légügyi hivatal (FAA) közleménye alapján.

A repülő üres telekbe csapódott, tűz nem gyulladt ki. Az áldozatok azonosítása még tart, a baleset okát vizsgálják. Az ég felhős volt a baleset idején.

A Big Bear repülőtér a népszerű üdülőhelynek számító Big Bear-tó mellett, a San Bernardino-hegységben található, Los Angelestől két órás autóútra.

A Beechcraft A36 Bonanza aircraft (N2038Y) crashed when landing at at Big Bear Airport (L35), Big Bear City, California earlier today. Three occupants have lost their lives and the aircraft has been completely destroyed.

Picture Courtesy : Big Bear Fire Dept#aircraft #safety pic.twitter.com/SEItb8essu

— FL360aero (@fl360aero) May 1, 2023