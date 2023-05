Horrorbaleset történt a tornaórán, nem tudták megmenteni a tinédzser életét

A tragikus baleset április 27-én, helyi idő szerint délután két órakor történt a washington állambeli Cheney-ben.

A hírek szerint a 16 éves Brayden Bahme megbotlott futás közben és olyan szerencsétlenül esett a kapufának, hogy a szemét átszúrta a kapuból kiálló rögzítővas.

#BraydenBahme died on Thursday after the accident at Cheney High School

The 16-year-old was running when he somehow impaled himself on a goal post pic.twitter.com/3Do0WpisNn

— Breaking Trends News (@btrendsnews) April 29, 2023