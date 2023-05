A szomáliai hadsereg a dzsihadisták elleni újabb sikeres rajtaütésről számolt be

A szomáliai hadsereg az országban fegyveres konfliktust szító dzsihadisták elleni újabb sikeres rajtaütésről számolt be, az al-Shabaab iszlamista szervezet mintegy 60 fegyveres tagját ölték meg – közölte Odovaa Juszuf Radzseh hadseregparancsnok kedden.

A közlemény szerint a hadseregnek keddre virradóra a fővárostól, Mogadishutól 400 kilométerre északra fekvő Harardhere kikötővárosában sikerült tőrbe csalnia a terrorista szervezet fegyvereseit.

A szomáliai kormány januárban jelentette be, hogy ismét állami ellenőrzés alá vonta az Indiai-óceán partján fekvő Harardhere térségét, amely tíz évig az al-Shabaab irányítása alatt állt.

A keddi közlemény szerint a hadsereg arról értesült, hogy a kikötőváros továbbra is az iszlamista csoport egyik fegyverszállítási központja. A rajtaütés során a terrorszervezet több fegyveresét is őrizetbe vették, de megsemmisítettek egy robbanóanyagokkal teli teherautót is, és nagy mennyiségű fegyvert foglaltak le.

Haszán Sejk Mohamud szomáliai államfő tavaly „totális háborút” hirdetett a dzsihadistákkal szemben.

A kormányerők offenzíváit alkalmanként amerikai csapatok is támogatják, a kormány a múlt hónapban szintén sikeres visszafoglalásokról számolt be, melyekben immáron szövetséges helyi milíciák is segítik a hadsereget, jóllehet az ország déli részének nagy hányadát még mindig az al-Kaida nemzetközi terrorszervezethez kötődő al-Shabaab uralja.

A kiemelt kép illusztráció.