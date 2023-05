Isztambulban kisebb összecsapás alakult ki a Taksim tér környékén, amelyet idén is lezártak a május elsejei felvonulók előtt. 1977-ben ugyanis 34 ember halt meg a téren, miután egy közeli épületből tüzet nyitottak a demonstráló tömegre. A tüntetők egy része azonban most is megpróbált bejutni a területre, a rendőrök végül csaknem 80 aktivistát vettek őrizetbe. Törökországban az elmúlt években többször is kormányellenes zavargássá fajultak a május elsejei tüntetések.