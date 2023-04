Tiszta Jurassic Park – egy mamut óriási csontvázát állították ki Spanyolországban, DNS-t nyerhetnek ki belőle

Egy gyapjas mamut óriási csontvázát állították ki Spanyolországban. A madridi kiállításon a látogatók megnézhetik a hat méter hosszú és közel négy méter magas állat épségben megmaradt csontvázát. A Szibériában felfedezett maradványokat most először mutatják be Európában, a kiállítás augusztus végéig várja az érdeklődőket.

Spanyolországban látható a jégkorszak legikonikusabb és egyben legismertebb állata: a mamut.

Az egyik madridi kulturális és művészeti központ állítja ki a Szibériában talált, ritka jó állapotú gyapjas mamut hat méter hosszú és csaknem három és fél méter magas csontvázát.

„Ez a kiállítás több szempontból is egyedülálló. Leginkább azért, mivel ezek az állatok 40-50 ezer évvel ezelőtt éltek a Földön. Öt évvel ezelőtt pedig őslénykutatók Szibéria egy távoli részén rátaláltak ezekre a maradványokra, most pedig lehetőségünk van arra, hogy itt Európában is láthassa a nagyközönség” – hangsúlyozta a kiállítás vezetője.

Az első mamutok a mai Afrikában jelentek meg nagyjából 400 ezer évvel ezelőtt, később bebarangolták azt a térséget, amely jelenleg az Egyesült Királyságtól és Spanyolországtól egészen Szibériáig és Kínáig terjed, majd áthaladva a befagyott Bering-szoroson, eljutottak a Nagy-Tavakon át, a mai Alaszka területére.

Tízezer éve halhattak ki

Feltételezik, hogy a gyapjas mamutok körülbelül tízezer évvel ezelőtt haltak ki, bár a tudósok szerint kis csoportjaik tovább éltek még Észak-Amerikában és az oroszországi Vrangel-szigeten, a szibériai partoknál.

A tudósok szerint minden élőlény fogából kimeríthetetlen információforrás nyerhető, különösképpen a mamutokéból.

„Lehetőségünk van arra, hogy DNS-t nyerjünk ki a mamutból. Gondolom mindenki látta a Jurassic Park című filmet, és azt gondolják, hogy újjáéledhetnek ezek az állatok, azonban a jelenlegi fejlett tudomány ellenére ez egyelőre nem lehetséges” – mondta a múzeum paleontológusa.

Mivel a gyapjas mamut DNS-e szinte teljesen megegyezik az ázsiai elefántéval, a hasonlóság növelheti egy majdani klónozás lehetőségét.

Kiemelt kép: M1