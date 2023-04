Szóhoz sem jutott, amikor meglátta, mi néz vele farkaszemet a ház előtti fán

Egy utcán kóborló medvéről érkezett bejelentés szerdán a nevadai vadvédelmi hivatalba.

Az állat lakott területre merészkedett, és egy kertvárosi fa lombkoronájában találta meg az ideális pihenőhelyet.

A hatóságokat a fa mögötti házban lakó nő értesítette, miután a fa tetején pihenő ragadozó láttán nem kis meglepetés érte.

Az állat befogásáról videófelvétel is készült, amelyen jól látható, ahogy a vadvédelmi szakemberek a tűzoltókkal együttműködve altatólövedékkel ártalmatlanítják, majd leesik a fáról.

Keith Bohn captured this video of a bear falling out of a south Reno tree and into a tarp laid out by Reno firefighters pic.twitter.com/yJZOAdMQXT

— KOLO8 (@KOLO8) April 26, 2023