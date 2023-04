Peking: Kína és Pakisztán barátsága „sziklaszilárd”

Kína és Pakisztán sziklaszilárd barátságát hangoztatta Vang Ji, a kínai külügyek legfőbb irányítója, amikor fogadta a pakisztáni fegyveres erők vezérkari főnökét. Aszim Munir csütörtökön többnapos látogatásra érkezett a kínai fővárosba.

Vang Ji, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága külügyi igazgatója szerint e sziklaszilárd barátság hűséges védelmezője a pakisztáni hadsereg. Mint fogalmazott, a jó kapcsolat a kölcsönös tiszteletre, bizalomra és támogatásra alapul, és kiállta az idők próbáját. Hozzátette, e barátság „megingathatatlan marad, bármilyen incidenssel is találkozunk”.

Kína továbbra is támogatni fogja Pakisztán törekvését arra, hogy megvédje szuverenitását, megteremtse az egységet és a stabilitást, és mint meghatározó muszlim állam aktív szerepet töltsön be a térségben és a világban – állapította meg Vang. Hozzátette: „bármi is történjék a világban, Pakisztán számíthat stratégiai partnerére, Kínára”.

Aszim Munir, akit katonai tiszteletadással fogadtak a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg pekingi központjában, tárgyalt Csang Jou-hsziával, a kínai Központi Katonai Bizottság alelnökével is, aki arról biztosította, hogy a Pakisztánhoz fűződő viszony Kína szomszédságpolitikájában prioritást élvez.

Muhammad Fejszál pakisztáni elemző szerint Munir mostani látogatására igen fontos időszakban került sor, mivel az országot politikai, gazdasági és biztonsági válság sújtja. Az al-Dzsazíra hírpotálnak nyilatkozva az elemző kifejtette: „újabban Pakisztán függősége Kínától a gazdaság stabilitása és a regionális biztonság szempontjából nőtt, miközben pénzügyi nehézségekkel küzd, visszatérőben a terrorizmus és India vonatkozásában is nőnek a kihívások”.

Pakisztánban, az ország legnagyobb vízerőművének építkezési területén nemrégiben egy kínai férfit majdnem meglincseltek , mert a szállításért felelős munkavezető két sofőrnek azt mondta, hogy túl sok időt töltenek imádkozással. A vitába bekapcsolódó helyi kollégák szerint mindeközben megsértette a prófétát. A férfit a rendőrség kimentette a tömegből és őrizetbe vette, majd a legfrissebb hírek szerint óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Ő és ügyvédje kitartanak amellett, hogy nem tett megjegyzést Mohamed prófétára.