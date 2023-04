Elájult az iskolabusz sofőrje, egy hetedikes fiú lett a nap hőse

A fiú helyi idő szerint szerda délután az iskolabusszal utazott hazafelé a Detroittól északra található Warrenben.

Miután a buszsofőr rosszul lett, értesítette a központot, de félreállni már nem tudott, ugyanis másodpercekkel később elájult.

“He stood up, he assessed the situation and saw that the driver had passed out. This was an extraordinary act of courage.” https://t.co/Dr1ITVgCUf

— WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) April 28, 2023