Ukrán védelmi miniszter: Az ukrán ellentámadással kapcsolatos várakozások „kissé túlfűtöttek”

„Kissé túlfűtöttek” az orosz erők elleni ukrán ellentámadással kapcsolatos várakozások az ukrán lakosság, a politikusok, illetve a Nyugat részéről – vélekedett Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter az RBK-Ukrajina hírportálnak adott, csütörtökön megjelent interjújában.

„Korábban nem hittek a győzelemben. Korábban azt akarták, hogy Ukrajnának legalább egy része megmaradjon. Amikor azonban az ukrán fegyveres erők sikereket mutattak, a Kígyó-szigeten, a kijevi régióban, Csernyihiv, Szumi, majd Harkiv és Herszon megyékben, mindenki hinni kezdett a győzelemben. Most a következő sikert várják, ami normális” – fejtette ki a miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszországnak megvannak a forrásai lőszerek vásárlására, és a készletei sem fogytak ki annak ellenére, hogy „gondolkodás nélkül” zúdítanak olykor-olykor tűzzáport az ukrán oldalra. Szavai szerint Oroszország – miközben a saját termeléséből származó készletei jelentősen fogynak -, vásárlási lehetőségeket keres Iránban és Észak-Koreában.

Reznyikov az interjúban arról is beszélt, hogy a légvédelem változatlanul elsődleges fontosságú az ország számára. „Szovjet légvédelmi rendszerünk van, amihez a rakétakészletek kimerültek. Ha nem nálunk gyártják, és csak olyan országokban kaphatók, ahonnan nem tudjuk beszerezni, akkor valami mással kell pótolni, méghozzá nyugati légvédelmi rendszerekkel. Elvileg már eldőlt, hogy milyen rendszerekről van szó, most pedig a számukat, és a hozzájuk tartozó rakéták számát kell növelni. És ráadásul ne felejtsük el, hogy a légierő is a légvédelem része. Vagyis a modern, új generációs repülőgépek, minthogy azok képesek teljesen lezárni azokat réseket a légvédelemben, amelyeknél a szovjet típusú rendszerek kudarcot vallanak” – jelentette ki. Hozzátette, bizonyos abban, hogy csak idő kérdése, és Ukrajna kap korszerű nyugati vadászgépeket.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a honlapján csütörtökön közzétett egy újabb lehallgatott telefonbeszélgetést, amelyben egy orosz katona arról beszél ismerősének, hogy ukrán hadifoglyokat végeznek ki a kihallgatásuk után. A felvétel állítólag a kelet-ukrajnai fronton készült. Az SZBU közölte, hogy megállapították az orosz katona személyazonosságát. A férfit Jevgenyij Szucskónak hívják, 1995-ben született, Oroszország novgorodi területéről származik és tavaly ősszel mozgósították, jelenleg pedig Harkiv megyében teljesít szolgálatot. A felvételen a férfi egyebek mellett azt mondja, hogy nincs értelme foglyokat tartaniuk. Elmondja, hogyan vágta el egy fogoly torkát, majd hozzáteszi, hogy van elég ilyen esete, és ezt éjszaka kell csinálnia.

Az SZBU azon dolgozik, hogy Szucsko és minden oroszországi háborús bűnös megkapja méltó büntetését az ilyen atrocitásokért. Az ukrán különleges szolgálat több mint 35 ezer büntetőeljárást vizsgál a háborús törvények és szokások megsértése miatt – fűzte hozzá közleményében az Ukrán Biztonsági Szolgálat.

Mikola Ursalovics, az ukrán nemzeti gárda tervezési részlegének helyettes vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy az orosz erők Herszon és Zaporizzsja megyékben védekezésbe mentek át. Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében pedig azt írta, hogy folytatódnak a heves harcok Donyeck megyében Bahmut és Marjinka településekért. A beszámoló szerint az ukrán védelmi erők tartják magukat, az említett frontszakaszon előző nap 54 orosz támadást vertek vissza.

