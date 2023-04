Szükségállapotot hirdettek Peruban az illegális migráció miatt

Szükségállapotot hirdettek az Ecuadorral, Kolumbiával, Brazíliával és Chilével közös határ mentén is Peruban, mert az illegálisan érkező bevándorlók Dina Boluarte államfő és kormánya szerint már az ország biztonságát fenyegetik azzal, hogy a bűnözős jelentős részéért ők a felelősek.

Az elnök a kormányülés után, helyi idő szerint szerdán sajtótájékoztatót is tartott a témában, és kijelentette, hogy az intézkedés célja „a belső rend fenntartása és a lakosság alkotmányos jogainak megóvása”.

A most megfogalmazott rendeletben az ellenőrzési feladatokkal a rendőrséget bízták meg, hozzátéve, hogy szükség esetén a hadsereg támogatását is igénybe vehetik. Boluarte jelezte: az alkotmány reformjára is javaslatot tesz a parlamentnek, hogy állandó jelleggel lehetővé tegyék a katonaság beavatkozását is a határ menti területeken.

Boluarte a migránsokat tette felelőssé az országban megugrott számú bűncselekményért, ami miatt a külföldiekről szóló törvény újrafogalmazását is sürgeti.

A válsághelyzetért az államfő elsősorban az ország korábbi (2016-2018 közötti) vezetését – Pedro Pablo Kuczynski elnököt és csapatát – tette felelőssé. Boluarte szerint Kuczynski „szabad beutazást” tett lehetővé a migránsoknak Peru északi részén keresztül.

A 33 milliós Peruban a kormány becslései szerint legkevesebb 800 ezer venezuelai és több százezer máshonnan, „például Haitiből” elmenekült bevándorló él.

Boularte bejelentette azt a rendeletet is, amellyel úgy módosítják a migrációs szabályozást, hogy lehetőséget biztosítanak központi regisztrációra minden illegális határátlépő számára. Boularte szerint ez lehetővé teszi az országba korábban lépett külföldiek azonosítását és tartózkodásuk legálissá tételét.

A kormány egy másik rendeletében arra utasította a bevándorlásügyi főfelügyeletet, hogy mentesítse a kiszabott bírságok megfizetése alól azokat a külföldieket, akik törvényesen léptek be az országba, de valamilyen oknál fogva időközben szabálytalanná vált a tartózkodásuk.

Azonban az ő esetükben is csak 6 hónapig tűrik el, hogy rendezetlen jogállással az országban tartózkodjanak, és ennek az időszaknak a meghosszabbítására már csak kivételesen lesz mód – jegyezte meg Boluarte.

Kiemelt képünk: MTI/EPA