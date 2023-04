Hollandia világelső a műfűgyártásban: ezért lett belőlük nagyhatalom

Hollandia világelső a műfűgyártásban: az arab országoktól, Ausztrálián keresztül, Skandináviáig mindenhol keresik minőségi termékeiket. Hogy miért pont Hollandiában robbant be a műfű iparág, hogyan készül a magas minőségű pázsit, és milyen az első környezetbarát műfű – erről számol be Papp Ákos, a Holland Pázsit vezetője, aki a GRASSINC kizárólagos magyarországi forgalmazójaként eljuthatott a holland gyár látogatók elől szigorúan elzárt részeibe is. Dave Droomers vezérigazgatótól átvehette ugyanis a Nyugat-Közép-Európa legnagyobb forgalmazójának járó díjat, és megkapta vállalkozásával a 10 év sikeres működés után járó jogosultságot a Royal Grass márka forgalmazására.

A holland műfűüzemben úgy őrzik a technológiai titkokat, mint a Coca-Cola receptjét, hiszen az ázsiai országok is szeretnék kivenni részüket a holland pázsitért járó profitból, és ehhez szívesen inspirálódnának a több mint 20 éve folyamatosan fejlesztett gyártási módszerekből. Ezért a látogatók csak az üzemek egy kis területét tekinthetik meg, a zárt ajtók mögé csak a megbízható partnereket engedik be. „Természetesen partnerként még mi sem videózhattunk vagy fotózhattunk, így csak csodáltuk az üzem professzionalizmusát. 20 gép készíti a műfüveket azon a részlegen, amit megtekintettünk, ebből a legkomolyabb a Royal Grass márkát gyártja” – kezdi beszámolóját Papp Ákos. Így készül a műfű a holland gyárban



A holland pázsit tekercsek zöld polietilén golyócska állapotból indulnak el a gyártósoron; ezt az anyagot nyújtják, formálják fűszálakká. A műfű készítéséhez használnak egy óriási cérnagombolyagot, a fűszálak pedig feltekerve várják, hogy beszőjék őket. A Holland Pázsit vezetője így jellemzi az eljárást: „Olyan, mintha egy hatalmas, modern Singer-varrógép készítené el, amibe a megadott receptúra alapján beprogramoznák, hogy miből mennyit használjon, és mekkora legyen az öltéstávolság.” Az elkészült alap a minőség-ellenőrzés után egy hordozó kocsira kerül, és targoncák szállítják a következő munkaállomáshoz, ahol a fű aljára plusz egy réteget olvasztanak, 85-90 Celsius-fokon. Ez a réteg stabilizálja a beszőtt szálakat. „Az élethű hatás eléréséhez az egyik trükk, hogy a zöld alapszín mellett bézs szálakat is tartalmaz a műfű, ezek hő hatására összezsugorodnak, így érik el a valós kinézet mellett azt is, hogy alul vastagabb, puha réteg keletkezzen, felül pedig stabilan álljanak az üde zöld szálak. Ezért nem szükséges töltőanyag sem. Ha az egész zöld lenne, műnek látszana a fű távolról is” – avat be a pázsitszakértő. Végül egy olvasztókemencén megy végig az összeállított pázsit, majd kihűlt állapotban, feltekerve már szállításra kész. Miért pont Hollandia? Az egyik fontos tényező, ami miatt Hollandia műfűnagyhatalommá válhatott, hogy fejlett szőnyegiparral rendelkezett. A szőnyegszövés gépeit és tapasztalatait pedig igen könnyen átemelték a holland pázsit gyártásába. „A legrangosabb műfűmárka, a Royal Grass 20 éves múltra tekint vissza. A szőnyegiparból először sportpályaalapként terjedt el a holland pázsit, majd 2003-ban a teraszokon és a kertekben is elkezdték használni. Az európai műfűpiac 2006-2007 táján indult el” – ismerteti Papp Ákos. Érdekesség, hogy a Royal Grass márka a királyi családtól kapott engedélyt a royal megnevezés használatára. Magyarországra is megérkezett a Royal Grass luxus műfű



A Royal Grass forgalmazási jogát nem osztogatják könnyen, 10 év sikeres partneri együttműködés után kapta meg a Holland Pázsit. Uden városában, 2023 márciusában átvehették az engedélyt. A Royal Grass márka másik különlegessége, hogy ez az első 100%-ban újrahasznosítható műfű a világon. „A Royal Grass mérnökei azt a lehetetlennek tűnő kihívást akarták teljesíteni, hogy környezetbarát lehessen a műfüvük. Ehhez kifejlesztették az ecobacking hátlapot, ami azt jelenti, hogy a fű szála és a hátlap anyaga ugyanabból a műanyagcsaládból származik. Így, miután elérte 15 éves élettartama végét, az egész ledarálható, és ugyanolyan termékként használható újra. Ha ezt összevetjük a ténnyel, hogy mérések alapján évi 1200 liter vizet spórol meg egy átlagos kertes ház tulajdonosa azzal, hogy nem kell öntöznie a gyepet, valóban környezetbarát választás lehet a kényes gyepszőnyeg helyett a Royal Grass műfű” – zárja gondolatait Papp Ákos. A kiemelt kép illusztráció.