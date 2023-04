EP-képviselők: Ne a gazdáinkkal fizettessék meg a háború árát!

A tagországok teljes mértékben kiállnak Ukrajna mellett, és minden szükséges támogatást megadnak ezekben a nehéz időkben Kijev számára, ez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy az európai gazdák fizetik meg a háború árát – jelentették ki az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának (INTA) nyolc képviselője az MTI-hez csütörtökök eljuttatott közleményükben.

A közleményben Győri Enikő és Schaller-Baross Ernő, a Fidesz, Vincze Loránt és Winkler Gyula, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), Dominik Tarczynski, Elzbieta Rafalska és Bogdan Rzonca, az Európai Konzervatívok (ECR), valamint Katarína Roth Neveďalová az EP szociáldemokrata (S&D) frakciójának képviselője emlékeztetett, az Európai Bizottság február végén tett javaslatot az Európai Unióba irányuló ukrán gabonára vonatkozó behozatali vámok, kvóták és piacvédelmi intézkedések felfüggesztésének, az úgynevezett autonóm kereskedelmi kedvezményeknek további egy évvel történő meghosszabbítására.

Arról tájékoztattak, hogy az EP szakbizottsága csütörtökön megszavazta az ukrán mezőgazdasági termékek uniós behozatalát megkönnyítő autonóm kereskedelemliberalizációs intézkedés egy éves meghosszabbítását. Közölték: tartózkodtak a kereskedelmi intézkedések meghosszabbításáról szóló szavazáson.

„Országaink teljes mértékben kiállnak Ukrajna mellett, és minden szükséges támogatást megadnak ezekben a nehéz időkben Kijev számára, ez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy a gazdáink fizessék meg a háború árát” – fogalmaztak.

Kiemelték: tartózkodásukkal esélyt adtak a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak, hogy lezárják a vonatkozó tárgyalásaikat, és olyan megállapodást kössenek, amely minden tagország számára elfogadható. A rendelet meghosszabbítása lehetőséget ad az Európai Bizottságnak olyan rendkívüli védintézkedések alkalmazására is, melyek véget vethetnek a jelenlegi áldatlan állapotoknak. Viszont konkrét garanciára van szükség az uniós bizottságtól arra, hogy váltsa be a kormányoknak tett ígéreteit és léptesse is életbe ezeket a védintézkedéseket – szögezték le.

Mivel azonban az uniós bizottság ez idáig nem ajánlott garanciákat, az EP nemzetközi kereskedelemért felelős szakbizottságának a nyilatkozatot kiadó nyolc képviselője arra szólítja fel a testületet, hogy a lehető leghamarabb találjon megoldást a tagállamok problémájára, és mentse meg a termelők idei betakarítását – jelentették ki.

„Bízunk abban, hogy az Európai Bizottság mihamarabb megoldást talál a gazdáink kihívásaira. A szavazáson való tartózkodás a megelőlegezett bizalmunk jele volt. Itt az ideje, hogy az uniós bizottság teljesítse a tagállamoknak tett ígéreteit” – fogalmaztak az EP-szakbizottság képviselői.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja szintén közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben Győri Enikő fideszes EP-képviselő „erős üzenetnek” nevezete, hogy nem csak az érintett, Ukrajnával határos tagállamok kormányai, hanem azok EP-képviselői is közösen léptek fel a tarthatatlan helyzet miatt. A nyolc EP-képviselő tartózkodása a szavazáson a megelőlegezett bizalom jele volt. „Nagyon bízom benne, hogy az uniós bizottság ezúttal nem hagyja cserben az EU keleti határszélén lévő gazdákat” – tette hozzá Győri Enikő.

Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő azt mondta: az Európai Parlament „szokás szerint előrerohan”, miközben a tagállamok és az Európai Bizottság között még zajlanak a tárgyalások.

Az adatok egyértelműen mutatják, hogy sokan visszaélnek az úgynevezett szolidaritási folyosókkal, amelyek arra szolgálnának, hogy Ukrajna unión kívüli, élelmezési gondokkal küzdő országokba szállítson gabonát. A valóságban azonban az ezen országokba irányuló ukrán gabonaexport tavaly 2021-hez képest csökkent, az Ukrajnával szomszédos tagállamokba pedig jelentősen nőtt. Ez komoly piaci zavarokat okoz Ukrajna nyugati szomszédainál, így Magyarországon is” – emelte ki. A kukorica behozatala közel hétezer százalékkal, míg a búzáé ezer százalékkal nőtt tavaly 2021-hez képest – hívta fel a figyelmet Schaller-Baross Ernő.