Drogtúladagolás okozta a Disney korábbi vezetőjének halálát

A texasi Travis megyei halottkémi hivatal boncolási jelentéséből kiderült, hogy a februárban 47 évesen elhunyt korábbi Disney-vezér halálát három kábítószer halálos elegye okozta. Hollis a halála előtt halálos mennyiségű kokaint, fentanilt és alkoholt fogyasztott.

A jelentésből az is kiderült, hogy halálában a korábban diagnosztizált szív- és érrendszeri betegsége és magas vérnyomása is szerepet játszhatott.

Former Disney executive Dave Hollis’ death has been ruled an accident. A toxic mix of cocaine, ethanol and fentanyl was the cause, an autopsy said. https://t.co/vc3oTe2UuE

— USA TODAY (@USATODAY) April 25, 2023