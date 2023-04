Freddie Mercury hagyatékának darabjait árverezik el Londonban

Freddie Mercury kensingtoni otthonából származó több mint 1500 tárgyat állít ki egy hónapra, majd árverez el ősszel a londoni Sotheby's aukciósház.

A Queen néhai énekesének rezidenciájáról, a Garden Lodge-ból származó tárgyak augusztus 4. és szeptember 5. között láthatók a Sotheby’s londoni kiállításán. Előtte, júniusban a legizgalmasabb darabokat New Yorkban, Los Angelesben és Hongkongban is bemutatják az érdeklődőknek.

A kollekcióért, amelyben Mercury számos híres fellépőruhája mellett sok hétköznapi használati tárgya is szerepel, összesen legkevesebb 6 millió fontot vár a Sotheby’s.

A bevételt két AIDS-ellenes alapítvány, a Mercury Phoenix Trust és az Elton John AIDS Foundation kapja.

A legértékesebb darabok között tartják számon Szent Eduárd koronájának másolatát, amelynek eredetijével III. Károlyt koronázzák meg májusban. A koronához tartozó palástot Diana Mosley jelmeztervező, az énekes barátja készítette. A jelmezt Mercury több koncerten, köztük az 1985-ös Live Aid-koncerten is viselte. A Sotheby’s szerint 80 ezer fontért (34 millió forintért) is elkelhetnek ezek a tételek.

Ugyancsak licitálni lehet a Queen együttes We Are The Champions című híres számának korábban nem publikált kéziratára. A dalt 1977-ben adták ki az együttes We Will Rock You című másik nagy sikerével együtt. A kilenc oldalas szöveg a becslés szerint 200-300 ezer fontot (85-127 millió forintért) is érhet.

Mercury egy további sikerszáma, a Killer Queen szövegének kézirata szintén megvásárolható az árverésen, az előzetes becslés szerint 70 ezer fontot (30 millió forintot) is fizethetnek érte.

Az énekes 39. születésnapi partiján, 1985-ben Münchenben viselt, katonai díszegyenruha stílusában készült zakójáért pedig 10-15 ezer fontot (4-6 millió forintot) várnak.

Az egy hónapos kiállítást követően szeptember 6-án tartják az első árverést, amelyet több további aukció követ majd.

Kiemelt kép: Freddie Mercury, a Queen együttes szólóénekese zürichi koncertjükön 1982. április 18-án (Fotó: MTI/UPI)