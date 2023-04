Elárverezik a világ legnagyobb orrszarvúfarmját

A tulajdonos, a 81 éves John Hume 2009-ben nyitotta meg a farmot egy 8500 hektáros területen az ország északnyugati részén. A farmnak, amelyen jelenleg kétezer szélesszájú orrszarvú él – a világállomány 12 százaléka –, mintegy száz alkalmazottja van.

A dúsgazdag üzletember harminc éve tenyészt orrszarvút, és állítása szerint sose volt haszna a farmból, ahol eddig 1800 orrszarvúborjú született. Közlése szerint egy egyed felnevelése négyéves koráig több mint 500 ezer randba (10 millió forint) is belekerülhet.

VIDEO: One of the world’s largest rhino conservation farm is going up for auction in South Africa. After a 30-year quest to save the endangered species, owner John Hume has no choice but to throw in the towel. pic.twitter.com/sH3S7UhtSG

— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2023