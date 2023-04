Balul sült el az álruhás bevetés, lóvá tette a rendőröket a drogdíler

A dél-kaliforniai Riverside megye álruhás rendőreinek a terve az volt, hogy vásárlót találjanak az árunak, ezzel azonosítva egy olyan helyi kereskedőt, aki nagy mennyiségben vásárol kábítószert, hogy azt továbbadja.

A kiválasztott díler azonban nem fejezte be az üzletet, helyette amint megkaparintotta az árut, autóba ült és nagy sebességgel elhajtott a rendőrök elől.

Az álruhások egy rövid ideig üldözték, de végül elvesztették a nyomát.

Sheriff’s deputies tried to pull the suspected drug dealer over, but they sped away and deputies lost sight of the car. https://t.co/YH8lRkqOwp

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) April 24, 2023