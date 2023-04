A tálibok állítólag megölték a kabuli reptér ellen elkövetett öngyilkos robbantás szervezőjét

Az Afganisztánt uraló tálibok állítólag megölték az Iszlám Állam terrorszervezet egyik helyi sejtjének vezetőjét, aki a kabuli repülőtérnél 2021 augusztusában elkövetett öngyilkos robbantást szervezte – jelentette az amerikai média helyi idő szerint kedden.

Az amerikai kormány információi szerint a meg nem nevezett merénylő a tálibok és az Iszlám Államhoz tartozó csoportok dél-afganisztáni összecsapásaiban esett el még a hónap elején. Haláláról azonban sem a táliboknak, sem az amerikaiaknak nem volt tudomásuk.

Az amerikai kormány hírszerzési jelentések alapján jutott arra a következtetésre, hogy

a terroristavezér meghalt a harcokban.

Az információt a The New York Times című amerikai napilapnak több magas rangú kormányzati tisztségviselő is megerősítette, Patrick Ryder dandártábornok, a Pentagon szóvivője pedig kedd éjjel hivatalosan is közölte a hírt, hozzátéve, hogy az Egyesült Államoknak nem volt köze a művelethez.

A hétvégén az amerikai hadsereg már meg is kezdte a reptér elleni támadásban elhunyt katonák hozzátartozóinak tájékoztatását.

A kabuli nemzetközi repülőtéren 2021. augusztus 26-án egy öngyilkos merénylő követett el robbantást.

A merényletben és az azt követő tűzpárbajban több mint 170 afgán, 13 amerikai és két brit katona vesztette életét. Elkövetőként az Iszlám Állam jelentkezett.

A repülőtér körül nagy volt a tömeg, mert afgánok ezrei várták, hogy feljussanak a repülőgépekre, amelyekkel a nyugati hatalmak állampolgáraikat, diplomatáikat és afgán segítőiket mentették ki az országból, miután 2021. augusztus 15-én a radikális tálib mozgalom vette át a hatalmat Afganisztánban.

Az amerikai hadsereg vizsgálatának részletes eredményei szerint a repülőtéren egyetlen öngyilkos merénylő robbantott.

A kiemelt kép illusztráció.