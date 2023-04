A fák közül ugrott rá az idős nőre a fenevad

Szokásos péntek reggeli sétájára indult kutyájával egy 74 éves nő, a Connecticut állambeli Avon városában. Az idős hölgy egy parkhoz közeli úton haladt, amikor megközelítette és megtámadta őt egy medve – írja a People.

Conn. Woman, 74, Hospitalized After 12-Year-Old Black Bear Attacked Her While She Walked Her Dog https://t.co/EBBgbU2kxA

— People (@people) April 21, 2023