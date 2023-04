Új kém-tengeralattjárót épít az Egyesült Államok

Az amerikai haditengerészet úgy határozott, hogy leváltják a jelenlegi mélytengeri hadviselésre kialakított tengeralattjárójukat, a USS Jimmy Carter-t. A kiöregedő harci járművet egy speciális kém-tengeralattjáróval váltanák le, amely a legújabb típusú Virginia-osztályú hajótestet kapja majd.

A hónapban számolt be róla a Naval News, hogy az amerikai haditengerészet a Virginia-osztályú nukleáris tengeralattjáró egyedi kémváltozatát fejleszti, amely a Modified Virginia, Subsea and Seabed Warfare (Mod VA SSW) elnevezést kapná – számolt be róla az Asia Times.

Az új tengeralattjáró a tengerfenéki hadműveletekhez szükséges korszerűsített képességekkel rendelkezik majd.

A beruházást a Kínával való feszültségek növekedése indokolja, amelyek a tengeri színtereken is folyamatosan fokozódik.

A Congressional Research Service szerint egyetlen ilyen jármű beszerzésére kerül sor az amerikai haditengerészet költségvetésében. Az új tengeralattjáró számított költsége 5,1 milliárd dollárban lett meghatározva, amely 1 milliárd dollárral több, mint a fejlesztés alapját képező Virginia-osztályú atommeghajtású tengeralattjáróké.

A Mod VA SSW számos részlete titkos, a Naval News jelentése szerint a tengeralattjáró várhatóan képes lesz a személyzet nélküli víz alatti speciális járművek, távirányítású járművek és különleges műveleti tengeralattjárók szállítására. A hordozott speciális járművek például használhatók megfigyelésre és olyan műveletekre, mint aknaszedés, vagy más tengeralattjárók megsemmisítése, de lesz olyan is, amely képes SEAL-csapatokat, vagyis kommandósokat szállítani. Ezek a csapatok képesek a Kína távoli dél-kínai-tengeri szigeteken lévő katonai létesítményeinek megsemmisítésére, ellenséges haditengerészeti bázisokra való beszivárgásra és ellenséges hadihajók elsüllyesztésére a kikötőkben.

A USS Jimmy Carterhez hasonlóan a Mod VA SSW is képes lehet a tenger alatti optikai kommunikációs kábelek elvágására és lehallgatására.

A tengerfenéken történő hadviselés egyedi műveleti kihívásokat jelent.

A Naval Technology tavaly decemberi cikkében azt állította, hogy jelenleg egyetlen ország sincs megfelelően felszerelve vagy felkészülve a tengerfenéken történő modern hadviselés kihívásaira.

A tenger alatti internetkábelek elleni támadásnak pusztító következményei lehetnek. Bryan Clark egy régebbi cikkében megjegyezte, hogy a megszakadt tenger alatti internetkábelek által okozott kommunikációs kiesés katasztrofális következményekkel járhat az időérzékeny diplomáciai vagy katonai kommunikációra nézve, hatalmas pénzügyi veszteségeket okozhat, a pénzátutalások megszakadhatnak, és más létfontosságú rendszereket is megbéníthat, mivel az adatokat más kábelekre irányítják át. Az USA az említett érzékelőhálózat elleni kínai támadást egy nukleáris csapás előjátékaként értelmezheti.

Kínát a tenger alatti kommunikációs kábeleinek sebezhetősége is aggaszthatja, ezért két bázist épített a tenger alatti kábelek karbantartására a Kelet- és a Dél-kínai-tengeren.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: Getty Images)