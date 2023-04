Meghalt a háborúban a híres ukrán balett-táncos

Rotyiszlav Jancsisent Ukrajna egyik legnagyobb tehetségű balett-táncosaként tartották számon. Az orosz–ukrán háború 2022 februári kitörését követően csatlakozott az ukrán hadsereghez, amelynek egy géppuskás egységénél teljesített szolgálatot.

Rostyslav Yanchyshen, a ballet dancer with the Odesa Opera and Ballet Theater, was killed in the battles for Ukraine’s freedom and independence.

Eternal glory to the Hero! pic.twitter.com/IQSfEYJTAR

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 21, 2023