Ausztrália átfogó haderőreformra készül, amelyben a nagy hatótávolságú csapásmérő-képesség kerül előtérbe

Ausztrália kormánya az ország haderőfejlesztésében előtérbe helyezi a nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő képességet, az irányított fegyverek hazai gyártását és a diplomáciát – ezek a kulcspontok az ausztrál védelmi rendszer hétfőn közzétett, a második világháború óta legnagyobb léptékű reformjának megindítását szorgalmazó felülvizsgálatában.

A dokumentum szerint az Egyesült Államok már nem az „egypólusú vezetője az indiai-csendes-óceáni térségnek”, az Egyesült Államok és Kína közötti intenzív verseny határozza meg a régiót, a nagyhatalmi versengés a konfliktus lehetőségét hordozza magában.

A vizsgálat középpontjába kerültek Ausztrália északi támaszpontjai, amelyek az ellenség elrettentetésére, valamint a kereskedelmi útvonalak és a kommunikáció védelmére szolgálnak.

Anthony Albanese miniszterelnök a felülvizsgálatot „a második világháború óta végzett legjelentősebb munkának” nevezte. Hangoztatta:

„Meg kell erősítenünk biztonságunkat, a jövőt igyekszünk alakítani, ahelyett, hogy arra várnánk, hogy a jövő alakítson minket”.

A felülvizsgálat szerint Kína a második világháború óta a legnagyobb haderőfejlesztésre készül, és stratégiai versenyben van az Ausztráliával szomszédos térségben.

A hétfőn nyilvánosságra hozott titkos jelentés nyilvános változata szerint Ausztráliának el kell kerülnie a legnagyobb stratégiai kockázatot, amellyel jelenleg nemzetként szembesül: egy nagyobb konfliktus lehetőségét a térségben.

A dokumentum – hangsúlyozva, hogy a rakéták korában Ausztráliát nem invázió fenyegeti – hat prioritást jelöl ki a védelmi struktúra átalakításában. Ezek fontos eleme az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával 2021-ben közösen létrehozott védelmi együttműködés (AUKUS), amely lehetőséget biztosít Ausztrália számára, hogy nagy hatótávolságú atom-tengeralattjárókkal korszerűsítse haderejét.

A felülvizsgálatban kiemelték, hogy Ausztráliának meg kell erősítenie a csendes-óceáni és délkelet-ázsiai országokkal folytatott védelmi együttműködését is.

A védelmi finanszírozás a következő évtizedben növekedni fog, míg az első négy évben még 19 milliárd (4370 milliárd forint) ausztrál dollár marad.

Richard Marles védelmi miniszter azt mondta, Ausztráliának képesnek kell lennie megvédeni területeit és a közvetlen régiót, el kell riasztania minden ellenfelet attól, hogy az északról próbálja hatalmát kivetíteni a térségre, valamint meg kell védenie a kereskedelmi útvonalakat és a kommunikációs csatornákat. Hangoztatta: „Célunk, hogy egyetlen potenciális agresszor se juthasson arra a következtetésre, hogy a konfliktus előnyei meghaladják a kockázatokat”.

A felülvizsgálat szerint

a nagy hatótávolságú csapásmérő és irányított fegyverek alapvető fontosságúak az ausztrál védelmi erők képességeinek javításához.

Hozzátette, e fegyverek hazai gyártását meg kell alapozni, és a beszerzést fel kell gyorsítani.

Ausztrália haladéktalanul korszerűsíti északi támaszpontjait és kikötőit is. A felülvizsgálat szerint az országnak orvosolnia kell az üzemanyag-tárolási problémákat is. Emellett a kiber- és űrvédelmi képességek fejlesztését is szorgalmazták a dokumentumban.

A jelentésben kritikusnak ítélték a helyzetet a tenger alatti hadviselés, beleértve a felderítésre és csapásmérésre szolgáló drónok, valamint a nagy hatótávolságú csapásmérés területén, de idesorolták a lég- és rakétavédelmet, a hadszíntéri logisztikát, továbbá az északi bázisok logisztikai támogatását az elrettentés érdekében.

A felülvizsgálat továbbá nagy hatótávolságú hajóelhárító rakétákat javasol Ausztrália F-35A és F/A-18F típusú vadászgépeihez, valamint Ghost Bat (Szellemdenevér) típusnéven pilóta nélküli repülőgépek kifejlesztését az Egyesült Államokkal közösen.