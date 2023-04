Veszélyhelyzeti riasztórendszer próbáját tartották Nagy-Britanniában

A tíz másodperces teszt alatt a bekapcsolt mobiltelefonok és táblagépek képernyőjén erős, szirénaszerű hang és rezgés kíséretében tájékoztatás jelent meg, amely szerint az „Emergency Alerts” (vészhelyzeti riasztások) nevű új kormányzati értesítő rendszer próbaüzeméről van szó.

A tájékoztatás szerint az új rendszer célja az, hogy figyelmeztesse a lakosságot, ha lakhelye vagy tartózkodási helye közelében életveszélyt okozó veszélyhelyzet alakult ki.

A riasztórendszert elsősorban súlyos árvizek, gyorsan terjedő tűzvész, szélsőséges időjárás vagy terrortámadások esetére dolgozták ki.

Remember, today at 3pm in the UK there will be a test of the new Emergency Alert System.

This is what to expect ⬇️

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 23, 2023