Már most a nyarat idézi az aszály, korlátozzák a vízhasználatot Olaszországban

Rendkívül súlyos szárazság sújtja Olaszországot, klímakutatók szerint az északi tartományokban már most olyan a helyzet, mint nyár közepén. A Garda-tó vízszintje évtizedek óta nem volt olyan alacsony, mint most. Az olasz hatóságok szerint ha nem kezd el esni az eső, nyáron a vízhiány miatt több helyen redkívüli állapotot kell majd bevezetni, amely a többek között vízkorlátozást is jelenthet.

Különös látványosság vonzza a látogatókat a Garda-tóhoz. A tó öt szigete közül az egyik, a San Biagio ugyanis átmenetileg már nem sziget, hosszú földnyelv köti össze a Garda-tó partjával. „A szárazság következményei jól láthatók.” „A nagy tavak vízszintje az ilyenkor megszokottnál jóval alacsonyabb, különösen igaz ez a Garda-tóra. A vízkapacitásának mindössze 38 százaléka található most a mederben. A Pó folyó teljes szakaszán alacsonyabb most a vízszint, mint tavaly ilyenkor” – mondta Ramona Magno, az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács munkatársa. Kapcsolódó tartalom Áder János: A Kárpát-medencében drasztikus hatásai lesznek a klímaváltozásnak Kitért arra is, hogy a hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a havas napok száma is csökken. A kutatási adatok szerint tavaly mintegy 40 százalékkal kevesebb csapadék hullott, az idei év elején is alig volt csapadék. Ezért már most, áprilisban egyes térségekben olyan alacsony a vízállás, mint amilyen nyár közepén szokott lenni. A Pó völgye az egyik legfontosabb mezőgazdasági területnek számít Európában. A tavalyi hőhullám és szárazság hatmilliárd eurós kárt okozott a gazdáknak, a folyó alacsony szintje ráadásul a vízierőművek áramtermelését is visszafogja. A turisták is látják, hogy valami drasztikusan megváltozott Olaszországban. Kapcsolódó tartalom Spanyolországban az aszály miatt 3,5 millió hektáron veszett oda a gabonatermés A COAG szóvivője szerint a csapadékhiány a Guadalquivir-tározó vízszintjének csökkenéséhez vezetett, ezért a szokásos vízmennyiségnek csak mintegy 12 százalékát tudják öntözésre használni „A helyzet Lombardia és Piemont tartományban a legsúlyosabb. Délen legalább voltak viharok, itt azonban levegő is száraz már. Muszáj tenni valamit, hogy visszaálljon a hidrogeológiai egyensúly” – mondta egy turista, aki a Garda-tóhoz látogatott. Piemont tartomány negyven városában már a héten korlátozzák a nem háztartási vízhasználatot. Kritikus a helyzet Lombardiában is, ahol az öntözésre szánt vízmennyiség több millió köbméterrel csökkent a tavalyihoz képest. Kapcsolódó tartalom Rekordideje nem esett az eső Franciaországban Az előző rekordot 2020-ban mérték, amikor március 17. és április 16. között 31 napig nem esett kiadósabb eső az országban. Közben környezetvédők azzal vádolják az olasz kormányt, hogy semmit nem tesz a jelenlegi vizhiány megakadályozására. Áprilisban figyelemfelkeltésként fekete festéket öntöttek az egyik híres római szökőkútba. „Konkrét lépéseket várunk a kománytól. Nem akarunk olyan világban élni, amely néhány éven belül elsivatagosodik” – mondta egy aktivista. Róma önkormányzata azt ígérte: a főváros nem fog víz nélkül maradni, egy kétmilliárd eurós beruházásaal ugyanis megkezdik a vizügyi ellátás korszerűsítését. Megakadályozzák, hogy az ivóvízhálózatból elszivárogjon a víz, bővitik és korszerűsítik a csatornahálózatot, valamint kampányt indítanak, hogy az emberek kevesebb vizet használjanak, illetve fogják fel és hasznosítsák újra a háztartásokban egyszer már felhasznált vizet. Kiemelt kép: Alacsony a vízállás a Pó folyón a Lombardia régióban fekvő Ostigliában. (Foró: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Dalle Luche)