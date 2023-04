Kivonják a vasúti kocsikat a forgalomból, mert az utasok nem tudják, hogyan kell kinyitni az ajtóikat

A nemzeti kulturális örökségnek számító közép-angliai Severn Valley vasút közel száz éve használt kocsijain belül nem találhatók fogantyúk, ami igencsak megnehezíti a kiszállást.

Emiatt az utasoknak a kiszálláskor rendre az ablakon kell kihajolniuk és elfordítaniuk a kilincseket, vagy meg kell várniuk a kalauzt, aki kiengedi őket.

Az utóbbi években többször előfordult az is, hogy a kocsik régi zárszerkezete tönkrement, az ajtók pedig indulás előtt nyitva maradtak vagy egyszerűen kinyíltak az út során.

Historic train carriages are taken out of service https://t.co/IQvfWOdhOb pic.twitter.com/HbHSKZA3aQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 23, 2023