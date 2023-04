Kanada felfüggeszti diplomáciai tevékenységét Szudánban, számos ország menekíti ki az állampolgárait

„A szudáni helyzet gyorsan romlott, lehetetlenné téve személyzetünk kartúmi biztonságának a szavatolását. A diplomaták az országon kívül, biztonságos helyről dolgoznak” – írta a Twitteren Mélanie Jolie külügyminiszter vasárnap.

We made the decision to temporarily suspend our operations in Sudan. Our diplomats are safe and working from a location outside of the country.

We remain in regular contact with Canadians affected by this crisis, providing them information and advice as the situation unfolds. https://t.co/oerHFWjtfP

— Mélanie Joly (@melaniejoly) April 23, 2023