Az EU kimenekítette diplomatáinak első csoportját Kartúmból

Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő azt írta a Twitteren: „megkönnyebbült”, amiért az EU Szudánban szolgálatot teljesítő diplomatái biztonságban vannak.

Relieved that @EU_Sudan is being safely evacuated from #Sudan.

Grateful to @francediplo & @Armees_Gouv for making this possible, with #Djibouti help. EU Ambassador continues work from Sudan.

We remain committed to silencing the guns and helping all civilians who stayed behind.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023