A telkére gurult egy labda, tüzet nyitott a szomszéd gyerekekre a dühös szomszéd

A rendőrség hajtóvadászatot indított egy férfi után, aki az észak-karolinai Gastoniában megsebesítette szomszédját és annak hatéves kislányát, Kinsley White-ot kedden, miután feldühödött, mert a labdájuk az ő udvarára gurult.

– emlékezett vissza a horrorisztikus jelenetre Ashley Hilderbrand, Kinsley édesanyja az ABC Newsnak adott interjújában.

A manhunt is underway near Charlotte, North Carolina, for a man who reportedly shot and seriously wounded his 6-year-old neighbor and her dad when a basketball rolled into his yard https://t.co/ybkmGF4h7m

