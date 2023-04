A párizsi vasútállomástól pár méterre bukkantak a páratlan felfedezésre

A közel kétezer éves temetkezési helyen számos csontvázat is felfedeztek. Az emberi holttesteket fakoporsókba temették, ezek azonban mára teljesen lebomlottak, csupán a szögek maradtak meg belőlük.

Andy Vermaut shares: Ancient necropolis from 2000 years ago unearthed next to Paris train station: Just metres from a busy train station in the heart of Paris, scientists have uncovered 50 graves in an ancient necropolis which offer a rare… https://t.co/fGqVhS3d6G Thanks. pic.twitter.com/bixbhMRiIg

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 19, 2023