Gladiátorjátékokkal és ingyen látogatható múzeumokkal ünneplik Róma születésnapját

Gladiátorjátékok és ingyen látogatható múzeumok várják Róma lakosait és a városban tartózkodó turistákat április 21-én, Rómát az ókori hagyomány szerint ugyanis ezen a napon alapítottak Krisztus előtt 753-ban.

A születésnap alkalmából Roberto Gualtieri főpolgármester babérkoszorút helyez el az ókori város egykori központjaként ismert Capitolium-domb közelében. A pápa római helynöke, Angelo De Donatis bíboros misét mutat be a város üdvösségéért.

Szokás szerint a városi múzeumokban április 21-én ingyenes a belépés.

A Capitoliumi Múzeum rendkívüli tárlattal ünnepel, és ahogyan minden évben, most is egy ezidáig soha nem kiállított régészeti leletet mutat be: egy aranyozott levelekkel díszített, negyedik századi üvegtárgyat, melyet az utolsó római metróvonal fúrása során találtak.

A Forum Romanum éjszakai látogatással várja a látogatókat. A születésnapon nyitja meg kapuit a város rózsakertje az Aventinus-dombon.

Április 21-én délben megtelik olaszokkal és külföldiekkel a Pantheon is, mivel ebben az időpontban az ókori épület tetőnyílásából betörő napsugarak rendkívüli szögben világítják meg a hatalmas belső tereket.

Ezreket várnak a Circus Maximus egykori lóversenypályájára is, ahol vasárnapig Róma története főbb epizódjai elevenednek meg a város alapításától a birodalom terjedéséig:

szenátorok, császárok, matrónák és Veszta-szüzek, római katonák és gladiátorok vonulnak fel a hagyományőrző csoportok szervezésében.

