Elképesztően környezetszennyező a németországi villamosenergia-termelés

Napokon belül leáll az utolsó német atomerőmű, de hogyan tovább?

Németországban a megmaradt három atomerőművet szombaton kapcsolják le végleg a hálózatról. A leállásnak valójában már tavaly év végén meg kellett volna történnie, ám az ukrajnai háború és az általa kiváltott energiaválság miatt a kormánykoalíció akkor úgy döntött, a reaktorokat a tél folyamán is üzemben kell tartani. A mostani lekapcsolást számos szakértő és politikus is bírálja, mondván ez az árak további emelkedéséhez és az ellátásbiztonság megrendüléséhez is vezethet.

