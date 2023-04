A lengyel kormány gazdatámogatási csomagot fogadott el

A gazdákat segítő csomagot fogadott el pénteken a lengyel kormány, ennek értelmében a többi között kiegészítő támogatást fizetnek a gabonafélék felvásárlási árához, és részben visszatérítik az üzemanyagok jövedéki adóját.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök a kormányülést követő sajtókonferencián közölte: a több kormányrendeletből és egy törvénytervezetből álló csomag értelmében literenként 0,26 zlotyval (mintegy 21,3 forint), 1,46 zlotyra (mintegy 120 forint) emelik azt az összeget, amelyet a gazdáknak visszatérítenek a dízelolaj utáni jövedéki adóból. A kormány emellett az Európai Bizottság jóváhagyását kéri ahhoz, hogy további 0,54 zlotyval (44,3 forint) megemelhessék a termelőknek a dízelolaj literenkénti támogatását.

A 300 hektárnál kisebb termőfölddel rendelkező gazdáknak, akik április 15-e és június 15-e között adnak el búzát, tonnánként 1400 zloty (115 ezer forint) támogatással egészítik ki a felvásárlási árat. Támogatást fizetnek más gabonafélék után is, és a műtrágya csökkentett árát is megőrzik.

Az eladott gabona után nyújtott támogatás célja, hogy a gazdák kiürítsék raktáraikat a nyári betakarítás előtt.

Az összesen mintegy 10 milliárd zloty (821 milliárd forint) értékű támogatási csomagot a lengyel állami költségvetésből fedezik.

A támogatási csomagot múlt szombaton Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság párt elnöke jelentette be. Varsó aznap átmenetileg betiltotta a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. Az importtilalom továbbra is érvényes, péntektől viszont – a kedden kötött lengyel-ukrán megállapodás értelmében – újból lehetővé vált az ukrán mezőgazdasági termékek tranzitja. A többi között a lengyel balti-tengeri kikötőkbe irányuló szállítmányokat azonban az eddigiekhez képest megszigorított feltételek mellett engedik be Ukrajnából. A rakományokat leplombálják, és elektronikus nyomkövetést alkalmaznak.

Kiemelt kép: Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitó ülésére érkezik 2023. március 23-án. (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)