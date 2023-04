Szergej Lavrov: Az amerikai szankciók által egyaránt sújtott Oroszország és Kuba megérti egymást

Az amerikai szankciók által egyaránt sújtott Oroszország és Kuba megérti egymást – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön Havannában.

„Nem fogadhatjuk el, hogy a világ továbbra is állandóan (…) az amerikai ’szabályok’ szerint éljen” – fogalmazott Szergej Lavrov a kubai televízióban is közvetített sajtótájékoztatóján. „A nemzetközi porondon élesednek a feszültségek, és a Nyugatnak az a törekvése, hogy a maga akaratát kényszerítse másokra, miközben mások legitim álláspontjáról tudomást sem vesz, nemcsak kitart, hanem még fokozódik is” – vélekedett.

Az orosz miniszter Havannában megbeszélést folytatott Bruno Rodríguez kubai külügyminiszterrel, és fogadta őt Miguel Díaz-Canel elnök is.

Szergej Lavrov az elmúlt napokban felkereste Oroszország legközelebbi latin-amerikai szövetségeseit, így Brazíliában, Venezuelában és Nicaraguában is járt.

Kuba, amely ellen az Egyesült Államok röviddel a Fidel Castro vezette 1959-es forradalom után vezetett be gazdasági embargót, számos alkalommal biztosította Oroszországot támogatásáról az ukrajnai háború kérdésében és a válság diplomáciai megoldásában. „Nem hiszem, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) provokálta ki az ukrajnai konfliktust” – jelentette ki Miguel Díaz-Canel még márciusban az al-Majadín arab hírportálnak. A kubai elnök „nagyszerűnek” nevezte a kubai-orosz viszonyt.

Oroszország oxigént és orvosi berendezéseket ajándékozott Kubának a koronavírus-világjárvány idején, és néhány nappal az Ukrajna elleni háború tavaly februári kezdete előtt 2027-ig elhalasztotta a karibi szigetország hitelének törlesztését.

Februárban Moszkva 25 ezer tonna gabonát adományozott Kubának az ottani hiány enyhítésére, és több tartályhajónyi üzemanyagot is küldött a szigetországba.

Szergej Lavrov a csütörtöki sajtótájékoztatón azt is kijelentette, hogy gyakorlatilag semmi sem történt a fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodással kapcsolatos orosz aggodalmak ügyében. Moszkva ismételten hangoztatta, hogy május 18. után nem újítja meg az ENSZ és Törökország közvetítésével az ukrán gabona, illetve az orosz gabona és növényvédőszerek szállításáról létrejött megállapodást, ha a Nyugat nem oldja fel az agráripari exportját sújtó fizetési, szállítási és biztosítási korlátozásokat.

Szergej Lavrov hétfőn New Yorkban lesz, és António Guterres ENSZ-főtitkárral is találkozik – jelentette be csütörtökön Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozóra érkezik Mauro Vieira brazil külügyminiszterhez Brazíliavárosba 2023. április 17-én. (Fotó: MTI/EPA-EFE/Andre Borges)