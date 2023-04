Halottnak nyilvánítottak egy tinédzsert, majd ami ezután történt, azt senki nem akarta elhinni

Az orvosok igazi csodaként emelgetik az esetet.

Kapcsolódó tartalom

Senki nem akarta elhinni, ami egy texasi konditeremben történt, ahol a 16 éves Sammy Berko szívrohamot kapott. A fiatal felért a mászófal tetejére, ahol miután megrázta a csengőt összeesett. Miután rájöttek, hogy nem reagál lassan leeresztették a kötélről.

Texas teen with rare disorder revived after being declared dead https://t.co/l9riAH79bU pic.twitter.com/N1Ju5G6eA4 — New York Post (@nypost) April 19, 2023

Az edzőterem dolgozói, a mentők és az orvosok felváltva két órán keresztül küzdöttek Sammy életéért, mielőtt a tinédzsert hivatalosan is halottnak nyilvánították – számol be a The New York Post.

A gyászoló szülők már elbúcsúztak a fiuktól.

„Elkezdtem beszélni hozzá, csak azt mondtam neki, mennyire szeretem, és sajnálom, hogy nem tudtuk megmenteni. Hirtelen, ahogy imádkozni kezdtem, a férjem azt mondta: Ó, Istenem, megmozdult”– mondta Jennifer.

„Ezek olyan szakemberek, akik egész életükben ezt csinálták, akik már látták a legrosszabbat. Utána mindegyikük odajött hozzánk, és azt mondták, hogy soha nem láttak még ilyet. Soha. Soha nem fordult még elő, hogy valakit halottnak nyilvánítottak, és öt perccel később hirtelen visszatért” – mondta az édesanya.

Az orvosok szó szerinti „csodának” nevezték az esetet.

„Nem emlékszem semmire abból a napból, amikor ez történt. Az utolsó dolog, ami eszembe jut, az az előző este, amikor online kellett aláírnunk egy nyilatkozatot (a sziklamászóteremhez), és utána pedig felébredtem… ”– nyilatkozta Sammy.

Szívmegállása során a tinédzser súlyos agyi sérülést nem szenvedett, azonban lábait egyelőre nem érzi, de azon dolgozik, hogy újra megtanuljon járni.