A légi közlekedés után pénteken a vasutasok sztrájkolnak Németországban

Ismét sztrájk bénítja a német légi közlekedést. Három nagyváros repülőterén hétszáz induló járatot töröltek, ami csaknem százezer embert érint. A szakszervezet magasabb béreket követel.

A sztrájk pénteken is folytatódik, amikor is a vasutasok is beszüntetik a munkát – hangzott el az M1 Híradójában.

Cancelled, vagyis törölve – ez olvasható a kölni repülőtér induló járatainak kijelzőin. Ugyanez volt a helyzet a düsseldorfi és a hamburgi repülőtéren is, ahonnan egy repülőgép sem szállt fel, és pénteken sem fog. Reggel többen még reménykedtek, hogy elindulhatnak útjukra.

„Egy órával korábban érkeztünk, mert azt reméljük, hogy a biztonsági ellenőrzőpontokon van személyzet. Ellenkező esetben holnap repülünk” – mondta egy utas.

A sztrájkoknak ez csak az első fordulója

A német Verdi szakszervezet ezzel a sztrájkkal akarja sürgetni a munkaadókkal folytatott béremelést követelő tárgyalásokat. Eddig semmilyen eredmény nem született.

„A munkaadók már évek óta csak ígérgetnek, de semmi sem változott. Időhúzásra játszanak, és azt mondják, jövőre teljesítik a követeléseket. Az nyilvánvaló, hogy a munkavállalók addig nem várnak, kéréseiket azonnal kellene teljesíteni” – mondta Oezay Tarim, a Verdi szóvivője, és azt is hozzátette, hogy a megélhetési válság miatt meghirdetett újabb sztrájkoknak ez csak az első fordulója. Arra figyelmeztetett, hogy a problémát még a nyári szünetek előtt meg kellene oldani, mert egyébként beláthatatlan következményei lesznek a folyamatos munkabeszüntetéseknek.

A mostani, kétnapos sztrájk csaknem százezer embert érint, és mintegy hétszáz induló járatot törölnek. Pénteken emellett a stuttgarti repülőtér biztonsági személyzete is csatlakozik a sztrájkhoz.

Közben a német EVG, a vasúti és közlekedési szakszervezet országos sztrájkot hirdetett péntekre. A munkabeszüntetés ötven vállalatot érint, és hajnali 3 órától délelőtt 11 óráig kell jelentős fennakadásra számítani a vasúti közlekedésben.

Március végén ennél is rosszabb volt a helyzet, akkor a repterek, kikötők, vasutak, buszok és metrók alkalmazottai tartottak egyidejű munkabeszüntetést.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/ Szilágyi Anna