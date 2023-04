Rázúdították egy vödör vizet, de csak a cukormentes üdítő akadályozta meg a medvét a pusztításban

Sharon Rosel kutyája nyugtalan ugatására ébredt a Kanada délnyugati részén fekvő Earls Cove-ban.

Amikor kisétált az erkélyre, hogy megnézze, mi történt, egy megtermett fekete medvét látott kutakodni az autója mellett.

A medve betörte a terepjáró hátsó ablakát, bemászott, majd nekiesett az üdítőitalos kartonoknak, amiket a nő éjszakára a kocsiban hagyott. A medve a fogaival felnyitotta az alumíniumdobozokat és kiitta belőlük az italt.

