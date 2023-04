Rossz házba csengetett be, fejlövést kapott a tinédzser

Meglőttek egy tinédzsert, miután tévedésből rossz házba csengetett be, hogy elhozza testvéreit Kansas City-ben.

Black teen Ralph Yarl shot in head after ringing wrong doorbell while trying to pick up siblings https://t.co/ZQsnkjHhox pic.twitter.com/jHsVO0g9Ej

— New York Post (@nypost) April 17, 2023