Ritka T-rex csontvázat árvereztek el több mint ötmillió svájci frankért

Az aukciósház szóvivője nem árulta el a győztes licitáló – egy magángyűjtő – nevét, de közölte, hogy az őshüllő csontváza Európában marad.

Habár időközben sokkal nagyobb ragadozók maradványait is feltárták régészek, a T-rex hírneve nem szenvedett csorbát. Eddig mindössze három ilyen őshüllő csontváza került árverésre.

A skeleton of a Tyrannosaurus Rex, named TRX-293 Trinity and reassembled by using three T-Rex specimens, will be auctioned in Switzerland next month https://t.co/P5vbOC6gTQ pic.twitter.com/RQJbNHKZCf

— Reuters (@Reuters) March 30, 2023