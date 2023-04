IFRC: Csaknem lehetetlen humanitárius segítséget eljuttatni a szudáni főváros környékére

Csaknem lehetetlen humanitárius segítséget eljuttatni a szudáni főváros, Kartúm környékére, és félő, hogy összeomlik az egészségügyi rendszer az országban, ahol a hét végén véres fegyveres harcok robbantak ki a hadsereg és a rivális félkatonai erők között – közölte a nemzetközi vöröskereszt kedden.

Farid Ajvar, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) szudáni delegációjának vezetője újságíróknak elmondta, hogy számos segélykérő megkeresés érkezett hozzájuk különböző szervezetektől és a harci cselekmények által fenyegetett emberektől, de jelenleg alig tudnak segítséget nyújtani Kartúmban és környékén.

Kapcsolódó tartalom

A szudáni hadsereg és a vele szemben álló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti harcoknak már legalább 185 halálos áldozata és több mint 1800 sebesültje van.

Margaret Harris, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője arról számolt be, hogy eddig három olyan támadásról tudnak, amely valamilyen egészségügyi létesítményt ért. Ezekben a támadásokban három ember meghalt. A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy az ilyen harci cselekmények sértik a humanitárius jogot, és ezeknek azonnal véget kell vetni.

Harris hozzátette azt is, hogy a kartúmi kórházaknak alig állnak rendelkezésre életmentő felszerelések, és az áramkimaradások miatt még az alapvető szolgáltatások biztosítása is nehézkes. Pillanatnyilag annyira veszélyes bárhová is kimozdulni a fővárosban, hogy a kórházak dolgozóinak már az is nehézséget okoz, hogy egyáltalán eljussanak a munkahelyükre – mondta el a WHO szóvivője.

Kiemelt képünk: MTI/EPA