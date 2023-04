Szökésben a gyilkos! Egy boltban késelték halálra a 20 éves férfit

Halálra késeltek a dél-londoni Lambethben található Tulse Hillen, nem messze a vasútállomástól egy 20 éves fiatal férfit, akit egy boltban támadták meg szombaton este 6 óra körül. A mentősök sebesülten találtak rá a forgalmas Norwood Road egyik üzletében, és bár gyorsan a helyszínre érkeztek és megpróbálták ellátni a sérüléseit, Filipe a helyszínen meghalt. Egyelőre nem történt letartóztatás az ügyben, az elkövetőt továbbra is keresi a rendőrség.

A férfi szerettei most a Go Fund Me adománygyűjtő oldalon tisztelegtek Filipe emléke előtt, akit egy értelmetlen, provokáció nélküli késes bűncselekmény vett el tőlük. Mint mondták, a fiatalember számára a család és barátok mindig előnyt élveztek, jó ember volt, akire mindig lehetett számítani.

“Nagyon vicces volt, és odaadó. Hajlandó lett volna az utolsó fontját is odaadni annak, akinek szüksége volt rá. Filipe nagyon spirituális ember volt, és ezt arra használta, hogy megtalálja önmagát, és azzá a nagyszerű és erős fiatalemberré váljon, akivé mindig is tudtuk, hogy válni fog.”

– olvashatóak a család sorai, akik a temetés költségeiben szeretnének segítséget kérni.

A rendőrség esetleges szemtanúk jelentkezését várja, akik segíthetnek a nyomozásban, esetleg személyleírással rendelkeznek az elkövetőről vagy videót készítettek a szörnyű késelésről.

