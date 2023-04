Pfizer-botrány: felfüggeszthetik Ursula von der Leyen mentelmi jogát

Az amerikaiak szerint az Európai Bizottságnak kötelessége lenne kiadni Von der Leyen korrupciógyanús SMS-eit

Tovább dagad az uniós vakcinabeszerzési botrány. A The New York Times című amerikai napilap pert indít az Európai Bizottság ellen, amiért az uniós intézmény nem adta ki az elnök, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti szöveges üzeneteket. 2021 elején szintén a The New York Times számolt be arról, hogy a 35 milliárd eurós beszerzésről az Európai Bizottság elnöke SMS-ben egyezett meg a Pfizer vezérigazgatójával. Hogy pontosan mi volt az SMS-ekben, azóta sem derült ki, az üzeneteknek ugyanis nyoma veszett.

