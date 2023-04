Küzdelem az illegális migrációval – Németország továbbra is fenntartja az ellenőrzést az osztrák határon

A schengeni térséghez tartozó országok között csupán szúrópróbaszerű határellenőrzések zajlanak, azonban a német szövetségi belügyminiszter, Nancy Faeser szerint az illegális migráció visszaszorítása érdekében az állandó ellenőrzések fenntartása indokolt.

A szociáldemokrata politikus, Nancy Faeser a német-osztrák határon további hat hónappal hosszabbította meg a már korábban bevezetett határellenőrzést. „Az időszakos határellenőrzés új szakasza május 12-től kezdődően újabb 6 hónapig marad érvényben” – fogalmazott a döntéssel kapcsolatban a miniszter szóvivője.

A belügyminisztérium kiemelte,

az állandó határellenőrzés fenntartásának célja az illegális migráció csökkentése, a magasabb szintű rendfenntartás, valamint a Németországba érkező személyek ellátásával kapcsolatos nehézségek kezelése.

A szóvivő továbbá arra is kitért, hogy 2016 óta a tavalyi évben érkezett a legtöbb illegális migráns az unió külső határaihoz, ugyanis mind az olasz partoknál, mind pedig Törökországban is egyre inkább megnövekedett az illegális migráció. Mindemellett jelentősen nőtt a balkáni térség országain keresztül történő úgynevezett „tranzitmigráció” is.

„Ez pedig komoly hatással van Közép- és Nyugat-Európára, (a migráció) javarészt a német-osztrák határon okoz gondokat”

– tette hozzá a szóvivő.

Németország 2015-ben, a migrációs hullám csúcsán vezette be az ellenőrzést

Németország 2015-ben a migrációs hullám csúcsán vezette be az ideiglenes ellenőrzést az osztrák határon, melyet azóta folyamatosan meg is hosszabbítottak. A jelenlegi rendelet május 11-ig tart, most pedig november 11-ig került meghosszabbításra. A schengeni-zónában – amelynek 27 európai ország a tagja –, valójában nincsen a személyi forgalmat ellenőrző állandó határvédelem.

A Szövetségi Belügyminisztérium biztosította a lakosságot, hogy a határvédelmet végző Szövetségi Rendőrség (Bundespolizei) mindent megtesz annak érdekében, hogy az ellenőrzések a személyi- és a teherforgalmat csak minimálisan korlátozzák. A minisztérium pedig folyamatosan azon dolgozik, hogy az ellenőrzések minőségét is javítsák – mutatott rá a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kiemelt kép: Nancy Faeser (Fotó: MTI/AP/Virginia Mayo)