Eltévesztették a házszámot a rendőrök, percekkel később lövések törték meg az éjszaka csendjét

Az Új-Mexikó északi részén fekvő Farmington rendőrségének hivatalos közleménye szerint a kapitányságra családon belüli erőszak miatt érkezett bejelentés.

Steve Hebbe rendőrfőnök szerint a helyszínre kiküldött egység azonban tévedésből a bejelentés pontos címétől három háztömbnyire állt meg és közelített meg egy másik lakóházat.

A rendőrök az ajtón kopogtattak, az 52 éves háztulajdos pedig a nagyobb rendőri jelenlét miatt fegyverrel nyitott ajtót.

Percekkel később lövések dördültek el, amelyek során a férfi halálos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt. A hírek szerint a férfi felesége, a lánya, valamint két másik kiskorú gyerek is a lakásban tartózkodott.

A tragikus jelenetsort a rendőrök testkamerája rögzítette, a videót nemrég több amerikai hírportál is közzétette.

